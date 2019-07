Christian Scott, grand chef en chef

En deux mots : ce fut aussi brillant que bouillant. Le retour du trompettiste Christian Scott aTunde Adjuah au Festival international de jazz de Montréal — trois ans après une série Invitation décapante — s’est fait pédale au plancher, mais avec la volonté évidente d’y mettre du sens. Beaucoup de sens.

Salle comble au Monument-National, composée d’un public fort métissé : le nom de Christian Scott attire, le personnage captive, sa musique fascine.

Le sextuor qu’il dirigeait lundi (claviers, sax alto, percussions, batterie, trompette) a placé dès la première mesure la barre très haute : ce serait toutes percussions devant, ce serait très fort, ce serait sans répit, ce serait passionné et parfois furieux, ce serait comme dans un train à 300 kilomètres à l’heure.

À lire aussi Notre couverture du Festival international de jazz de Montréal

Ce serait, en somme, une représentation dynamite de ce qu’est la « Stretch Music » que promeut Christian Scott depuis quelques années, et qui devient peu à peu un phénomène musical à part entière. La définition officielle parle d’un genre ancré dans le jazz, mais qui puise à tous les courants musicaux pour tenter d’étirer (« stretch ») les formes conventionnelles rythmique, mélodique ou harmonique — cela de manière à englober autant de « formes musicales, de langages et de cultures possibles ».

Chez Christian Scott, cette fusion de tout s’accompagne d’un très fort discours social qui donne une deuxième couche de pertinence à la démarche. Descendant d’une famille renommée de La Nouvelle-Orléans — les Harrison —, il a été élevé dans la tradition des « Black Indians », mouvement qui regroupe des Afro-Américains, qui, par différents gestes culturels (notamment le port de certains costumes), rendent hommage aux esprits amérindiens, mais aussi à la culture africaine à la source du jazz.

Le résumé est imprécis, mais cela pour dire que Scott a récemment été nommé « chef » de sa tribu (on peut l’appeler « Chief Adjuah and The Brave »). Ce qui nous amène ici : le trompettiste aux colliers dorés voit sa musique comme un vaste espace de liberté où « chacun est libre de ressentir » ce qu’il veut. Libre de se lever pour crier pendant le spectacle, a-t-il dit en invitant la foule à participer (il parle beaucoup, précisons-le). Libre d’y voir un cri de rage contre les injustices (il a disserté sur la pauvreté, avant le rappel, et dénonce régulièrement les injustices raciales aux États-Unis). Libre aussi de simplement trouver cela beau, et puissant.

Jouer en groupe

Sur scène, la dynamique musicale est collective : nous sommes loin d’une forme jazz qui voudrait offrir à chaque soliste un instant de lumière. Composé de musiciens exceptionnels (on souligne le claviériste supra-efficace, Lawrence Fields), le groupe de Scott joue… en groupe.

Et lundi, c’est la richesse de la proposition rythmique qui s’imposait aux oreilles, grâce notamment à Weedie Braimah aux djembés et Corey Fonville à la batterie. Le chemin vers l’Afrique de l’Ouest était tracé à travers des éclats funk, hip-hop, blues, R & B et autres déclinaisons des musiques noires américaines. Ce n’est pas tant dans ses innovations (finalement plutôt modestes) que cette musique parle : c’est plutôt dans ce qu’elle génère d’émotions brutes. Pour cela, le chef Scott est un grand chef.