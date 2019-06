Notre choix ce soir au FIJM

Tord Gustavsen Trio

C’est un splendide album que vient présenter le pianiste norvégien Tord Gustavsen avec son trio (Jarle Vespestad à la batterie et Sigurd Hole à la contrebasse). La musique de The Other Side navigue entre compositions, reprises de chants traditionnels et adaptations de chorals de Bach. Du Gustavsen pur jus, tout en finesse, en mélodies fortes et en économies de notes.

Gesù, 18 h

Youn Sun Nah

Ce sera un quatrième passage au FIJM pour la grande chanteuse coréenne Youn Sun Nah. Un oiseau rare de la chanson : interprète absolument captivante sur scène, dotée d’un spectre vocal très large et d’une voix aussi puissante que fragile, elle puise autant dans le rock que dans les classiques du jazz.

Monument-National, 20 h

Erik Truffaz Quartet et Nya

Il y a 20 ans cette année, Bending New Corners propulsait le trompettiste Erik Truffaz bien au-delà des cercles jazz — un irrésistible album porté par des grooves atmosphériques et une bonne dose de hip-hop, de house et de drum’n’bass. On réserve à son créateur la grande scène extérieure pour sa relecture avec le rappeur Nya.

Scène TD, 21 h 30

Gesù, 18 h

Tord Gustavsen Trio Monument-National, 20 h

Scène TD, 21 h 30

Youn Sun Nah