1960 La grande époque des boîtes à chansons, Artistes divers

La riche idée que voilà. Un peu comme le MOJO en Angleterre, ou les numéros spéciaux de cinéma des grands journaux européens, voici un hors-série thématique de l’increvable hebdo Écho-Vedettes assorti d’une compilation CD. Jean-François Brassard, maître d’oeuvre de l’affaire, a fouillé, fouillé et fouillé encore les archives inépuisables de la publication et concocté ce premier volume d’une série « mémoire ». Dix chansonniers, chanteurs et chanteuses y ont leur chapitre bien documenté, de Renée Claude à Charlebois, portraits plus qu’informatifs, avec des reproductions d’annonces de spectacles, de publicités des compagnies de disques, voire des articles d’époque. La compilation (un titre par artiste, avec un très chouette livret) est ici le produit dérivé, et non le contraire. La diffusion grand public d’un tel combo tient du cours d’histoire et de la plongée ludique dans un temps que les moins de… quarante ans ne peuvent pas connaître. Applaudissons, et souhaitons-nous des volumes à l’infini.



Pierre Létourneau - La chanson des pissenlits