Sizzling EP, Daphni

Deux ans après avoir offert l’album Joli Mai, le compositeur, DJ et remixeur canadien Dan Snaith — mieux connu pour son projet Caribou — remet le pied sur la piste de danse avec ce mini-album qui, franchement, semble d’abord être le prétexte idéal pour officiellement offrir son remix de la chanson Sizzlin Hot de l’obscur groupe disco bermudien Paradize. La bombe ! Un train à haute vitesse qui file sur la piste de danse, le coup de grosse caisse qui claque à chaque temps, et les trois autres pièces ne sont pas tellement plus subtiles. Le motif de piano jazz autour duquel est construite If rappellera le son de St. Germain si celui-ci s’était équipé d’un marteau-piqueur. La teigneuse Romeo, propulsée par une cymbale volante et un synthé comme un bourdon se cognant la tête contre une vitre, ramène Daphni dans le disco vintage, violons en prime. La plus singulière du lot, Just, amalgame un rythme techno à une boucle de R&B (It’s the Little Things du Britannique George Semper) avant de faire un virage à 180 degrés dans le disco, puis de reprendre sa course techno. Tout cela est juste et funk !



Sizzling EP ★★★ 1/2 Électronique Daphni, Jialong