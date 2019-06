In a Landscape, California Guitar Trio et Montreal Guitar Trio

Trois champions manieurs de guitares plus trois autres champions manieurs de guitares, ça fait six champions, non ? Eh non. La somme dépasse la somme ; on est ici dans l’exponentiel, façon retombées radioactives. Qu’ils se frottent à du Radiohead ou à du John Cage, qu’ils creusent leur propre filon de compositions, c’est à tous les coups de l’invention et de l’élargissement d’horizon. D’où le titre. Tout un paysage. Cet art de la boucle à variantes sidère : la virtuosité y est toujours assujettie à la beauté, jamais ne décolle-t-on rien que pour montrer qu’on peut. Et, oui, il y a de la place pour le CG3 montréalais et le CGT, et plus, tellement le spectre sonore est vaste et habité. Art du mixage, aussi. Pas très porté sur ces maîtres de l’exactitude, j’avoue ici ramasser ma mâchoire ballante sur le plancher. Fallait-il pour autant chanter Space Oddity ? Ça n’ajoute rien. Pourquoi pas rien que des guitares ? Le sextet en perd son identité. Sinon, c’est tout bon.



California Guitar Trio / Montreal Guitar Trio - New Horizons