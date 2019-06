Les flâneurs

À en baver

Nul besoin d’aimer le vélo, d’en baver au coeur de l’été à en mordre son guidon, nul besoin de pareils efforts pour goûter la plume exceptionnelle d’Olivier Haralambon, ancien coureur cycliste devenu philosophe et écrivain, un des meilleurs, sinon le meilleur à mon sens, pour parler de sport en général et de celui-ci en particulier. Dans son plus récent livre, « Mes coureurs imaginaires », Haralambon met le cap sur le rapport au corps qu’entretiennent les sportifs de haut niveau, envisagé à partir de la course cycliste. Mais peu importe le vélo puisqu’il est question ici, avant tout, de traits constitutifs de notre époque qui dépense son trop-plein d’énergie dans des rituels pareils. Dans l’effort de la compétition, dit l’écrivain, le corps des sportifs fait penser à « la société de cour », quand devant le parterre royal on apprenait à dissimuler ses sentiments, à rehausser des qualités feintes, selon les règles d’un théâtre particulier. L’action de la compétition révèle très peu des personnages eux-mêmes. Sous ces figures éclatantes de santé, souriantes, affirmatives, Haralambon cherche plutôt les failles qui ne paraissent pas d’emblée. Il entre là où l’humanité se dessine en creux, dans l’ombre, dans les doutes, la mélancolie, les remords, les inquiétudes. Et il le fait en écrivain brillant.