Une 36e édition pour le Festival de la chanson de Tadoussac

La météo laisse prévoir quelques surprises, que l’on souhaite agréables. Qu’importe, il y aura de quoi voir, et surtout écouter, sous les différents chapiteaux et dans les différentes salles du village de Tadoussac. De jeudi à dimanche, le petit village de la Côte-Nord accueillera une programmation de 70 spectacles qui s’appuie quelques valeurs sûres, dont Zachary Richard, Ariane Moffatt et Stéphanie Boulay, mais aussi quelques retours sur scène, avec Marc Déry, Loco Locass et Mes Aïeux. Dans le domaine festif, il y aura aussi Hubert Lenoir, Jacobus et Philippe Brach. Quelques découvertes devraient compléter le portrait musical, avec la promesse de nouveaux noms à retenir. Et si la météo veut bien collaborer, à l’embouchure du fjord du Saguenay, on profitera du décor naturel pour quelques spectacles sur le bord de l’eau et sur la plage du village, au creux de la magnifique baie de Tadoussac. Le Devoir sera d’ailleurs sur place pour rendre compte de cette 36e édition.