Le chef québécois Yannick Nézet-Séguin remplacera Mariss Jansons à la tête de l’Orchestre symphonique de la radio bavaroise au Festival de Salzbourg les 2 et 4 août. Il dirigera notamment la 2e Symphonie de Beethoven, la 5e Symphonie de Chostakovitch et la 1re de Sibelius. Mariss Jansons, aux prises à des problèmes cardiaques depuis de nombreuses années, et qui a eu récemment un léger malaise à Vienne, est contraint au repos par ses médecins.