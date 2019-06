Help Us Stranger, The Raconteurs

Un an après le difforme album solo Boarding House Reach, Jack White revient à ses premières amours blues rock en réactivant le groupe The Raconteurs pour un premier album en onze ans. Avec Help Us Stranger, aucune prise de tête, pas de dérapages de synthétiseurs ni de boîtes à rythmes : que du bon rock vintage dont les compositions, coécrites par White et le guitariste-chanteur Brendan Benson, font encore allusion aux classiques de Led Zep et de The Who. Un peu simple, dites-vous ? C’est même, sur le plan musical, anti-original. On ne boudera pas notre plaisir pour ça ; ces douze nouvelles chansons ont toutes leurs qualités propres, de la beatlesque ballade Only Child au furieux rock anti-réseaux sociaux Don’t Bother Me propulsé par la puissante section rythmique de Patrick Keeler (batterie) et Jack Lawrence (basse), en passant par la power ballad blues Somedays (I Don’t Feel Like Trying) ou la superbe et solennelle Thoughts and Prayers qui clôt ce troisième album sur une note bluegrass.



Help Us Stranger ★★★ 1/2 Rock The Raconteurs, Third Man Records