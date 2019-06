Juilliard String Quartet,The Complete RCA Recordings 1957-1960

Après le coffret réunissant les enregistrements pour Epic (1956-1966), voici le Juilliard String Quartet dans ses disques réalisés pour RCA Victor entre mai 1957 et octobre 1960. Fidèles à Columbia depuis leurs débuts, les Juilliard étaient alors allés voir RCA, qui commençait à développer son catalogue stéréo. On ne saurait cependant affirmer, malgré la qualité musicale des disques Mozart et Haydn (en mono), Berg et Webern, Carter et William Schuman, Dvorák et Wolf et les Beethoven (op. 18 nos 2, 59 nos 2, 95, 131, 132, 135) que l’équipe artistique de RCA Victor a su se faire un nid aux Juilliard, passant à côté de la conception d’une identité sonore, fait dont témoigne le gouffre entre le sublime Beethoven (op. 18 et 59) capté par John Pfeiffer au Webster Hall de New York et l’abrasivité sonore des autres opus beethovéniens enregistrés au Studio B de RCA par Allan Ballantine. Coffret historiquement important, mais à entendre ici le Dvorák et les trois Beethoven de 1960, les Juilliard ont bien fait de retourner chez Columbia.

Le Quatuor Juilliard interprète l'Opus 131 de Beethoven pour RCA en 1960