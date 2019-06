A Bath Full of Ecstasy, Hot Chip

Pour peu qu’elle soit encore nécessaire, Melody of Love, premier extrait de A Bath Full of Ecstasy, fait la démonstration qu’après 19 ans, Hot Chip n’a encore rien perdu de sa mélodique touche. Tout y est, la voix angélique d’Alexis Taylor, le refrain qui tourne en boucle entre nos deux oreilles sans vouloir s’arrêter, étourdissant et addictif. Valeur sûre de la pop britannique, le quintette a recours, pour la première fois en sept albums, à l’avis extérieur de deux réalisateurs d’expérience, Rodaidh McDonald et le regretté Philippe Zdar, qui poussent encore plus le son du groupe au milieu du dancefloor : Hungry Love s’écoute comme un hommage au house de Chicago des années 1990, Positive évoque les bombes des Pet Shop Boys, la magnifique Why Does My Mind progresse doucement dans une symphonie de synthétiseurs aux mille couleurs, bijoux de pop dansante qui font oublier les plus douces et désincarnées Bath Full of Ecstasy et Echo en milieu d’album. Le plus accessible de la discographie du groupe nous accompagnera tout l’été, jusqu’au concert le 10 septembre, au MTelus.



Écoutez Melody of Love