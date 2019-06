Une douzaine d’artistes québécois, dont Les Louanges, Jean Leloup et Loud, se retrouvent cette année parmi les 40 noms de la présélection du Prix Polaris, qui récompense le meilleur album canadien sans égard aux ventes ou aux genres.

La première liste de sélection, dévoilée jeudi à Winnipeg, comprend aussi les noms de Salomé Leclerc, de Marie Davidson, d’Elisapie, de FET.NAT, de Dominique Fils-Aimé, de Laurence-Anne, des vétérans du métal Voivod, et de la pianiste Alexandra Stréliski. On peut aussi compter dans le lot La Force, projet solo sur étiquette torontoise de la Montréalaise d’origine Ariel Engle.

Le gagnant du Polaris remportera une bourse de 50 000 $. Les 40 nommés ont été choisis par 199 jurés issus de la sphère médiatique musicale du pays — ils sont des journalistes, des blogueurs et animateurs répartis sur le territoire canadien. Chacun soumet cinq albums, dans un ordre de préférence. Au total, 233 albums ont été soumis pour cette édition 2019.

Parmi les disques nommés de 2019, on retrouve le travail récent du groupe Fucked Up (vainqueur en 2009), de Carly Rae Jepsen, de Shawn Mendes, de Shad, de PUP, de Sandro Perri et de Snotty Nose Rez Kids — qui s’était retrouvé parmi les dix finalistes l’année dernière.

Ces dix finalistes seront annoncés le 16 juillet, et le gagnant sera connu le 16 septembre.

En 2018, c’est l’artiste Jeremy Dutcher qui avait remporté le Polaris. Il succédait à Lido Pimienta, au Montréalais Kaytranada (2016) et à Buffy Sainte-Marie. À ce jour, le prix mis sur pied en 2006 a récompensé un seul disque en français, soit Les chemins de verre de Karkwa (en 2010). Par contre, outre Kaytranada, plusieurs Québécois ont remporté les honneurs par le passé, dont Godspeed You ! Black Emperor, Arcade Fire et Patrick Watson.