Notre choix ce soir aux Francos

Jacobus

Le rappeur Jacobus, qui s’est fait connaître avec son projet Radio Radio, a lancé un deuxième disque solo cette année, le rythmé Caviar. Le natif de Nouvelle-Écosse y plonge dans des textures électroniques un peu plus lourdes, parfaites pour faire vibrer les amplis des Francos.

À 20 h, à l’angle De Maisonneuve et Jeanne-Mance

Dramatik

Le vétéran rappeur Dramatik, ancien de Muzion, continue son chemin contre vents et marées dans le monde du hip-hop. Parolier de talent, « Drama » possède aussi un des meilleurs flots de la scène, dans une approche « classique ». Il a en poche un tout nouveau disque, Le phénix, il était plusieurs fois.

À 23 h, à l’angle De Maisonneuve et Jeanne-Mance



Bon Enfant

Sur le site des Francos, on décrit Bon Enfant comme un « supergroupe de la scène émergente ». C’est que la formation encore toute verte est formée de la chanteuse Daphné Brissette (Canailles), de Guillaume Chiasson (Ponctuation, Jesuslesfilles), d’Étienne Côté (Nicolet), d’Alex Burger (finaliste des dernières Francouvertes) et de Mélissa Fortin (Canailles). Il n’y a qu’une seule chanson en ligne, l’accrocheuse Ménage du printemps, et le reste sera à découvrir en même temps que tout le monde sur scène, quoi !

À 19 h, au stationnement Jeanne-Mance