Notre choix aux Francos ce soir

Noé Talbot

Sur la scène des Découvertes, les amateurs de punk livré dans un écrin de chanson pourront apprécier le travail de Noé Talbot. Le musicien de 28 ans livrera en formation complète ses pièces rugueuses, mais à fleur de peau, où la guitare électrique a le beau rôle.

18 h, à l’angle Sainte-Catherine et Jeanne-Mance.

Foé

Le Toulousain Foé, dans la jeune vingtaine, est de son époque et mélange les genres. Avec une base de piano plus classique et des arrangements électro, pop, voire hip-hop, le chanteur est souvent comparé à la fois à Brel et à Woodkid. Il y a du drame et du théâtre dans tout ça, et ça pique la curiosité.

À 20 h, à l’angle Sainte-Catherine et Jeanne-Mance.



Navet Confit

Le vétéran Navet Confit, qui n’est pas le pro du compromis commercial, a refait surface au printemps avec un nouveau disque digne de ses talents de mélodiste et de sa propension à l’autosabotage. Le guitariste peut toujours surprendre et déstabiliser sur scène, et parions qu’il ne s’en privera pas aux Francos.

À 22 h, à l’angle De Maisonneuve et Clark.