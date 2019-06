Notre choix ce soir aux Francos

La Traversée

C’est la deuxième année que les Francos de Montréal accueillent le projet musical franco-canadien La Traversée, où se confrontent huit musiciens venus de chaque côté de l’Atlantique. Chocs des approches, des chansons et des accents. Découvrez le résultat avec Oré, Foé, Samba de la Muerte, Lisa Portelli, Ingrid St-Pierre, Clay, Dany Placard et Caroline Savoie.

À 19 h, sur la place des Festivals

Les Marmottes aplaties

Le mythique groupe punk-rock québécois Les Marmottes aplaties a offert très peu de concerts depuis son discret retour l’an passé. Pour les vieux trentenaires, c’est l’occasion de se replonger avec nostalgie dans leurs lignes de guitares tranchantes et leurs airs aussi décalés que juvéniles.

À 19 h, angle De Maisonneuve et Clark

Victime

Ils sont trois et font du beau bruit bien rock et bien grinçant. Le groupe Victime, composé de la bassiste et chanteuse Laurence Gauthier Brown, du batteur Samuel Gougoux et du guitariste Simon Provencher, joue vite et aime les notes aiguës. Parfait pour une décharge d’énergie de fin de soirée.

À 22 h, angle De Maisonneuve et Clark