Notre choix aux francos ce soir

Palatine

Palatine, ce sont quatre garçons français qui offrent une chanson rock assez tendue et ambiante, portée par la voix un peu en falsetto de Vincent Ehrhart-Devay — on pense à Anthony and the Johnsons. Dans l’énergie des morceaux entendus, on est quelque part entre Timber Timbre et Feu ! Chatterton. Voilà un bel endroit où se situer.

À 18 h, à l’angle de Clark et De Montigny.

Sans Pression et invités

Le vétéran Sans Pression fête cette année les 20 ans du disque phare du rap québécois 514-50 dans mon réseau, par ailleurs réédité cette année pour l’occasion. Le rappeur, qui a toujours continué à livrer des albums en solo ou avec Treizième étage, sera de passage aux Francos entourés de plusieurs invités. Ça promet de rebondir.

À 21 h sur la place des Festivals

Laura Babin

La jeune chanteuse rock Laura Babin vient de faire paraître un premier disque complet, Corps coquillage, où sa voix soufflée côtoie des guitares presque grunge. À travers ces chansons de rupture, la Rimouskoise se montre à fleur de peau, à la fois forte et fragile, l’œil un peu malin.

À 22 h, à l’angle de De Maisonneuve et de Clark.