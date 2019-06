Nos choix aux Francos du 14 juin

Alice et Moi

La casquette souvent vissée sur la tête, un œil dessiné dans la main, la jeune chanteuse française Alice Vanor, accompagnée de son groupe Alice et Moi, joue du coude dans la chanson pop et électro du moment. Avec deux mini-albums en banque, dont le dernier, Frénésie, Alice et Moi accumule les visionnements en ligne et est soufflée par les bons mots de la presse. C’est un peu rêveur, souvent sensuel, accrocheur sans manquer d’esprit.

À 20 h, à l’angle des rues Sainte-Catherine et Jeanne-Mance

Eman

Comme plusieurs de ses collègues d’Alaclair Ensemble, le rappeur Eman fait aussi son petit bonhomme de chemin en parallèle du groupe. Après deux excellents disques avec Vlooper aux productions rythmiques, Eman a fait paraître un EP en mars dernier, sur lequel il signe aussi la musique. C’est à la fois rond et percussif, parfois synthétique et plutôt amusant.

À 20 h, sur la promenade Maisonneuve

Les Frères à ch’val

Mon voisin, L’été, Cauchemar, Rastafarwest, Ma belle barbie… les succès country-rock-reggae des vétérans Frères à ch’val vibreront jeudi soir aux Francos. Oui, il y aura de la nostalgie, mais le groupe prépare aussi du nouveau matériel pour le mois d’août, dont on risque d’entendre quelques aperçus.

À 23 h, dans le stationnement Jeanne-Mance