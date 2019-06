TIMES, Nomadic Massive

Après 15 ans d’activité, le collectif montréalais Nomadic Massive n’a pas besoin de chercher à se réinventer puisque l’apport d’idées et de nouvelles influences est inscrit à même son ADN. Son hip-hop malaxe les saveurs des racines de ses six membres, qui s’expriment en français, anglais, créole haïtien, patois jamaïcain, arabe et espagnol, souvent dans une même chanson. Y’en a 12 denses et passionnantes nouvelles sur l’album TIMES, ça tire dans tous les sens sans jamais s’éparpiller, alliant le trap au reggae-dub au jazz, funk, soul, rythmes afro-latins, une fusion de styles qui prend grâce à des orchestrations inspirées aux cuivres rutilants et aux percussions fertiles. Un disque charnu et charnel, en somme, à l’aise de nous soumettre de légères chansons d’amour (Lovers Delight et sa brillante rythmique) avec la même conviction que les prises de position et autres réflexions sociales, comme sur la puissante Hidden Sky, un groove funk-R & B abordant le sort des laissés-pour-compte.



Écoutez Quoi te dire

TIMES ★★★★ Hip-hop Nomadic Massive, Les Faux Monnayeurs