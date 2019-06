Premier juin mixtape, Lydia Képinski

Du pur Képinski : sans crier gare, elle lançait le 1er juin, pour souligner, jour pour jour, la sortie de son album Premier juin (le jour de son anniversaire), cet assemblage de remixes imaginés par « 8 producers montréalais que j’ai trouvés sur Instagram » devenus sur YouTube la bande-son d’un court métrage réalisé par le photographe Adrian Villagomez et la musicienne. Façon de plonger autrement dans les chansons de ce très bon album par l’entremise des remixes inspirés : ça démarre sur un ton trance-prog-house avec les versions de RYAN Playground, Robert Robert et softcoresoft, alors que Ben Shemie casse le rythme sur une version sale et bruyante de Pie-IX. Odile Myrtil brille de finesse sur sa solennelle relecture de Belmont, Tommy Kruise excelle avec son étonnante version UK garage de Maïa, Mollygum aiguille Les routes indolores vers le house et CRi finit avec panache avec son élégiaque relecture de la chanson-titre. Képinski sera en concert aux Francos le 19 juin et au Festival OFF de Québec le 4 juillet, entre autres dates confirmées.

Premier juin mixtape ★★★ 1/2 Électronique Lydia Képinski, ChiviChivi