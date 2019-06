Baby You Can Free Your Mind, Mind Bath

Avec son premier album, l’auteur-compositeur-interprète montréalais d’origine britanno-colombienne Michael Brock (Mind Bath) impressionne à tous les niveaux. Son romantisme exacerbé, tout à fait adéquat pour le type de néo-R&B qu’il défend, trouve son équilibre dans ses productions léchées et modernes qui servent bien sa voix limpide et légère — ce son de basse rugueux qui gronde derrière Siempre, le rythme minimaliste et déconstruit de la planante No, la tangente presque ambient, à la rythmique délicatement suggérée, que prend Infinite C, bref, il y a beaucoup de matière et de bonnes idées dans sa vision électronifiée de la soul et du R&B. De plus, Brock peut compter sur les précieux et avisés coups de main des amis compositeurs-réalisateurs Project Pablo et Ouri (qui vient elle-même de lancer un EP de remixes) ainsi que sur les voix de Forever et de Fariha Roisin pour colorer cette collection d’évocatrices chansons d’amour et de désirs. Fans de Rhye, voire du The Weeknd de ses premiers mixtapes, tendez l’oreille.

Baby You Can Free Your Mind ★★★★ R&B Mind Bath, Bedroom Dubs