Partir à point — volume 2, Gaële

Déjà vingt ans qu’elle est parmi nous, Gaële. Dix qu’elle participait à Toutes les filles, véritable immersion dans l’univers de nos auteures et compositrices, partageant scènes et chansons. En voici la suite naturelle : Partir à point, projet qui marie son art d’interpréter aux auteurs-compositeurs d’ici et leur répertoire, avec l’aide de nos as arrangeurs. Le premier des trois minialbums, paru cet hiver, faisait briller les amis, de Yann Perreau à Jipé Dalpé. Ce deuxième volet explore en profondeur : plongée en apnée qui ramène à la surface des trésors de notre chanson, dont on s’émerveille à nouveau tant les joyaux resplendissent, sertis à neuf : le 100 000 raisons d’Harmonium (avec Antoine Gratton), l’Où danser de Jim Corcoran (avec François Lafontaine), Le lac multicolore de Plume (avec François Bourassa) et l’Où as-tu mis ton coeur de Desjardins (avec Alex McMahon) sont autant de miracles d’orfèvrerie, où l’étonnante Gaële parvient à tisser entre les pièces le fil d’or de sa voix.

