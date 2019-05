Violon 2019 débute mercredi

C’est à la salle Bourgie, avec des sessions qualificatives à 11 h, 15 h et 19 h 30 que débutera mercredi la première épreuve du Concours musical international de Montréal 2019, consacré au violon et rassemblant 24 candidats de 12 pays âgés de 16 à 28 ans. Le jury est composé de Pierre Amoyal, Kim Kashkashian, Boris Kuschnir, Cho-Liang Lin, Mihaela Martin, Barry Shiffman, Dmitry Sitkovetsky et Pavel Vernikov. En avant-goût, mardi à 19 h 30 au même endroit, cinq jeunes prodiges de 10 à 14 ans interpréteront un concerto avec I Musici. Le favori du public remportera un prix « Coup de coeur » de 10 000 $.