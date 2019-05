Timothy Chooi 2e à Bruxelles

Photo: Creative Commons

Le violoniste canadien Timothy Chooi a remporté samedi le 2e prix du Concours Reine Élisabeth de Belgique derrière l’Américaine Stella Chen. Le verdict a pu surprendre, Chooi passant pour le favori parmi les 12 finalistes. Joint par Le Devoir, le lauréat s’est, au contraire, dit « très chanceux » et « très heureux » après un marathon de « plus d’un mois » qui a demandé une « force mentale » à laquelle il ne s’attendait pas. Chooi, qui jouera en août à la Virée classique et interprétera Korngold avec l’OSM en février 2020, n’était pas conscient de son statut de favori. « Pendant la semaine de finales, à la Chapelle Reine Élisabeth, nous n’avons ni téléphone ni ordinateur. Quand le public s’est levé, j’ai compris qu’il m’aimait bien. »