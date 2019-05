Flamagra, Flying Lotus

Cinq ans après You’re Dead !, Flying Lotus, principal architecte du renouveau de la scène rap-électro expérimentale californienne, revient avec un nouvel album intitulé Flamagra et traversé par cette idée de passion brûlante, voire dévastatrice, que souligne David Lynch en milieu d’album en narrant Fire Is Coming. La fusion entre jazz-funk, prog-jazz, soul (Little Dragon qui chante sur Spontaneous, Solange sur Land of Honey, Anderson .Paak sur More), rap (excellentes Yellow Belly avec Tierra Whack et Black Balloons Reprise avec Denzel Curry) et musiques électroniques y est à nouveau approfondie, avec ce sens du rythme et des textures psychédéliques qui ont fait la renommée du compositeur. On retrouve l’éclectisme de You’re Dead !, et surtout la formidable intuition du concepteur, capable de nous faire voyager à travers ses multiples influences en formant un disque totalement cohérent et parsemé de quelques révélations telles que l’interlude, organique et contemporaine, Say Something. Nourrissant !



Flamagra ★★★★ Électronique Flying Lotus, Warp