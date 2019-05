Une nouvelle étoile du piano au Canada

Le pianiste natif de Toronto Tony Siqi Yun est le lauréat du 1er Concours musical international de Chine, assorti d’un mirobolant 1er Prix de 150 000 dollars américains et dont la finale était accompagnée par l’Orchestre de Philadelphie en tournée dirigé par Yannick Nézet-Séguin. Yun, étudiant à la Juilliard School of Music de New York, l’a emporté en jouant le 1er Concerto de Tchaïkovski. Malgré ses 18 ans, Tony Yun a déjà une belle carrière. Il est connu en Chine, où il s’est produit devant caméras lors d’un Concert du Nouvel An de l’Orchestre philharmonique de Chine avec lequel il a ensuite effectué une tournée. Il avait remporté auparavant la Thomas and Evon Cooper International Competition for Piano (Cleveland) et la Rosalyn Tureck International Bach Competition de New York.