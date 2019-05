The Moment EP, Antony Carle

Un nouveau dandy glam à l’esthétique léché fait son entrée. Il s’agit d’Antony Carle, qui appose sa voix belle et formée pour le chant classique à des sonorités électroniques teintées de house, résultat d’une collaboration avec des producteurs comme Ouri ou CRi. Il faut dire que la niche R&B ambitieux à la Blood Orange (Top Floor) était jusque-là peu exploitée par notre scène locale, alors bravo pour ça. Mettant en avant un discours de défense des droits des personnes queer par l’utilisation parcimonieuse du sampling (« la mode, aujourd’hui, c’est les gais », dit une voix d’homme dans l’introduction), Carle s’inscrit dans un courant actuel. Le propos, la puissance vocale et l’enveloppement très baroque rappellent le travail de Perfume Genius (Icon). Très à propos pour faire du voguing dans le salon, tout ça. On aurait par contre aimé un peu plus de mordant dans les courbes. L’artiste semble si occupé à atteindre sa vision qu’il demeure trop en contrôle. En concert de lancement le 23 mai au Scaphandre.



The Moment EP ★★★ Pop R&B Antony Carle, Bonsound