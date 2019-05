Yvonne Loriod, «L’intégrale des enregistrements Vega» (1956-1963)

Ce coffret s’adresse à une espèce en voie d’extinction nommée « discophiles ». Bien des documents disparus depuis des décennies n’avaient probablement même pas franchi l’Atlantique il y a 60 ans. Yvonne Loriod (1924-2010) est connue en tant qu’épouse et interprète d’Olivier Messiaen. On a oublié qu’elle avait enregistré pour Vega la Sonate de Liszt (pas impérissable, cf. accord du piano !) ou, plus étonnant encore, les Concertos nos 1 à 4 de Mozart sous la direction de Boulez ! Ces gravures en mono et en stéréo, Decca les a rassemblées dans un coffret qui comporte 6 CD Messiaen, dont la Turangalîla par Maurice Le Roux, le Catalogue d’oiseaux et les Vingt regards, et 7 CD de trouvailles. Huit préludes de Messiaen (étiquette BAM, 1959) sort en CD pour la première fois et la Sonate de Jean Barraqué vient compléter le CD Boulez, Berg, Webern. Pour le reste, on découvre les Fantaisies de Mozart, Noveletten de Schumann, Études de Chopin et Ibéria d’Albéniz d’une pianiste rythmicienne et scrupuleuse. Pour la rareté et l’aspect patrimonial.

Yvonne Loriod et Pierre Boulez jouent le 1er Concerto de Mozart