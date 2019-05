Intro to Indigo, Sam I Am Montolla

Collaboratrice de longue date du compositeur Shash’U et du rappeur-compositeur Jai Nitai Lotus, l’auteure, compositrice, réalisatrice et interprète néo-soul Sam I Am Montolla a mis à profit les idées recueillies lors d’une retraite dans un centre de création du Yukon l’hiver dernier pour accoucher de ce coloré mixtape, Intro to Indigo. Dix chansons originales qui explorent les grands espaces de la pop afro-américaine en mettant l’accent d’abord sur le hip-hop — la chanson-titre, le son classique R&B/rap des années 1990 reproduit sur Trustworthy, la minimaliste If You Have to Wonder —, puis sur le gospel, dans lequel trempe sa voix claire et éraillée. À coups d’échantillonnages et de rythmes hip-hop bringuebalants, Montolla dessine une esquisse de l’ensemble de ses influences musicales, avec quelques rayures et autres imperfections (dans l’écriture comme dans la réalisation) qui, paradoxalement, confèrent beaucoup d’âme à l’ensemble. La fantastique In too Deep, composition soul érigée sur un groove calypso sous-marin, s’annonce déjà comme la chanson-refuge des prochaines canicules.

Intro to Indigo ★★★ Soul/R&B Sam I Am Montolla, indépendant