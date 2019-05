Michael Adda, éditeur de disques à l’ère de la dématérialisation

Le 2 avril dernier, la Fédération internationale de l’industrie phonographique (IFPI), dans son Global Music Report 2019, attestait que dans 38 pays, l’écoute en continu comptait pour plus de 50 % des revenus de l’industrie musicale. Certains éditeurs continuent pourtant à avoir une foi inébranlable dans l’objet discographique. Michael Adda, fondateur, il y a huit ans, de l’étiquette La Dolce Volta, est l’un d’eux. A-t-il l’impression de vivre un naufrage annoncé ?

Le 16 avril 2019 au matin, bien des gens ont entendu parler pour la première fois de La Dolce Volta, maison de disques française, en activité depuis 2011, qui partage avec Jordi Savall l’ambition d’éditer les plus beaux disques du monde. Chaque CD publié par Michael Adda sur cette étiquette comporte en album cartonné un livret soigné sur un papier luxueux avec un souci de raffinement iconographique et esthétique. Les meilleurs instruments, techniciens et ingénieurs sont mobilisés pour donner le cadre idéal au message musical.

Coup du sort et dilemme

Le 16 avril, donc, Michael Adda se retrouve éditeur du dernier disque de l’orgue de Notre-Dame de Paris, un enregistrement réalisé trois mois auparavant par Olivier Latry. À ce moment-là encore, tout le monde croit l’orgue détruit. « Quinze jours avant l’incendie, il restait 1500 exemplaires du CD. Dans la nuit du 15 au 16, nous nous sommes retrouvés en rupture de stock immédiate », raconte l’éditeur rencontré récemment à Montréal, où il assistait aux concerts de l’un de ses artistes, Jean-Philippe Collard.

Un album cartonné vernis avec un livret de 50 pages ne se fabrique pas aussi vite qu’un CD calé dans une boîte en plastique avec un feuillet pour notule. Michael Adda, soumis à la demande des magasins et à la pression de son distributeur, s’est trouvé face à un dilemme. Comment répliquer à la major du disque qui inonderait le marché en 48 heures avec 20 000 exemplaires d’une compilation enregistrée à Notre-Dame ?

« J’ai tenu bon, nous dit Michael Adda. Il n’était pas question de sortir une version light de ce disque pour la sortir vite, pas question de toucher à l’ADN de La Dolce Volta, qui tient notamment à la présentation et au packaging. »

L’éditeur y est tout de même allé d’un petit miracle : « Comme je travaille avec les mêmes fournisseurs depuis 2008 et que je n’ai jamais eu un jour de retard de paiement, j’ai appelé tout le monde en disant : “Je n’ai jamais rien demandé, sauf là. Il me faut le produit en dix jours !” » Ainsi fut fait. Le réassort de 6000 exemplaires est déjà épuisé. « Il y a une liste d’attente pour ce disque-là. Mais je suis fier de ne pas avoir touché à l’identité de mon produit et je ne me transformerai pas en opportuniste en faisant de l’argent sur ce qui s’est passé. La valeur ajoutée de cet enregistrement est évidente : c’est le dernier enregistrement fait à Notre-Dame. Cette valeur demeurera pour des années, voire plus d’une décennie. »

Traditionnel moderniste

Hors le cas circonstanciel du disque Bach d’Olivier Latry, c’est surtout le métier d’éditeur de disques à l’heure de la dématérialisation qui est un phénomène fascinant à analyser. Car les chiffres sont sans pitié. Le Global Music Report 2019 de l’IFPI atteste un recul de 10,1 % des supports physiques dans le marché en 2018, après une baisse de 8,7 % en 2017. La part du streaming dans les revenus mondiaux est aujourd’hui de 58,9 %, en hausse de 34 %.

Dans un pays comme les États-Unis, l’écoute en continu compte pour 75 % des revenus, contre 12 % pour les CD et vinyles.

À production stable, « mon chiffre d’affaires n’est pas en baisse », nous dit Michael Adda. Le bel objet séduit donc encore. « Une parution vend entre 5000 et 10 000 exemplaires. Un flop, c’est 2000 à 2500. » Ce dernier chiffre est intéressant, car il laisse entendre que La Dolce Volta a réussi, comme Alia Vox (Jordi Savall) et Alpha, créé en 1999 par Jean-Paul Combet, à susciter un effet de collection sur le label. « Je le fais par des moyens traditionnels : des coupons dans les disques, ce qui me vaut d’avoir un fichier de 6000 clients que je contacte au printemps et à Noël. » Les clients achètent à sa boutique en ligne. « J’entends toujours la même complainte : “On n’a pas de magasins !” »

S’agissant du marché mondial, la problématique pour Michael Adda n’est pas l’érosion des ventes, mais la somme de « magnifiques opportunités qui ne peuvent pas se concrétiser » en raison de territoires « littéralement sinistrés : l’Espagne, l’Italie, les États-Unis et maintenant le Canada, depuis que sa distribution est gérée de Los Angeles ». Selon M. Adda, « le prochain désert qui s’annonce, c’est l’Angleterre ».

La dépendance de l’éditeur par rapport au distributeur et aux canaux de distribution contribue de manière déterminante au basculement du marché. On le sent bien lorsque Michael Adda confie : « Il m’est délicat de me projeter dans le futur. Je sais ce que je peux faire, mais je ne suis pas seul. Au-dessus de moi, j’ai un distributeur qui a des comptes à rendre à des enseignes. Et si ce lien se casse, les produits ne sont plus disponibles. Je ne pourrais aucunement remplacer ce lien cassé avec une boutique, de la vente par correspondance et du streaming, car, paradoxe suprême, le streaming ne fonctionne que s’il y a un produit physique accolé, qui bénéficie d’une campagne promotionnelle efficace. »

Cette logique, Michael Adda a pu la tester avec le fameux disque Bach à Notre-Dame par Olivier Latry, sorti le 22 mars. Défini depuis six mois comme parution prioritaire de La Dolce Volta, il a fait l’objet du tournage en février 2019 d’un clip vidéo éblouissant* qui a désormais acquis une dimension patrimoniale majeure. Le budget de tournage de 90 000 $ (deux jours de tournage nocturne, un drone et un camion-grue avec une équipe de douze personnes) a presque entièrement été couvert par des aides.

« L’organiste André Isoir disait que l’organiste était l’anti-vedette. Ce qui m’intéressait était de filmer l’insoupçonnable et l’invisible pour dépoussiérer l’image de l’orgue. Nous avons réussi une prouesse. Cette vidéo était attirante pour les plateformes de streaming, ce qui nous a permis d’avoir des mises en avant de l’album. »

Avec ses 250 000 streams, l’éditeur considère cette production comme « un cas d’école ». « Avec la vidéo et des budgets de communication numérique, le projet a été validé par Apple Music et Spotify. Ceux-ci ont des limiers qui ont épluché tous nos réseaux sociaux ainsi que ceux d’Olivier Latry en lien avec les endroits où ce dernier se produirait en concert entre le 22 mars et le 31 décembre 2019 afin d’optimiser leurs actions. »

Michael Adda y voit une expérience très instructive : « J’ai relayé l’expérience aux autres artistes. La leçon est claire : les réseaux sociaux, ce n’est pas pour se faire plaisir. Quand on a un gros projet et que l’on se donne les moyens, ça commence à frétiller… » L’écoute en continu, qui avantage surtout les majors aux riches fonds de catalogue par rapport à ceux qui dépensent de l’argent frais pour produire du nouveau contenu, est loin de pouvoir faire vivre Michael Adda et ses artistes. Mais cette expérience permet à l’éditeur d’assumer et de revendiquer « haut et fort » le qualificatif de « traditionnel moderniste ».

Celui qui a gravé les derniers disques d’Aldo Ciccolini, rappelé Philippe Bianconi à notre bon souvenir ou révélé Geoffroy Couteau continuera, au fil de ses dix parutions annuelles, de publier ce qu’il définit comme des « rendez-vous ».

