Imaginary Friends, Ralph Alessi

Magnifique plongée en profondeur jazzistique, Imaginary Friends présente le trompettiste américain Ralph Alessi toujours avec sa démarche avant-gardiste et néanmoins très accessible : le juste équilibre entre exploration plus exigeante (pièce-titre) et un certain lyrisme mélodique ou une approche rythmique bien ancrée (Improper Authorities). Se dégage du travail de ce quintet comprenant Ravi Coltrane (sax ténor et sopranino), Andy Milne (piano), Drew Gress (contrebasse) et Mark Feber (batterie) l’impression de paysages sonores soigneusement dessinés, avec ce voile de mystère que l’étiquette allemande ECM affectionne — et qui donne des albums aux textures très fines et aux subtilités abondantes. Autre constat : Ravi Coltrane restera peut-être toujours dans l’ombre de la légende de ses parents (John et Alice), mais le jeu qu’il déploie depuis quelques années mérite qu’on le considère pour ce qu’il est : un grand saxophoniste.



Imaginary Friends ★★★★ Jazz Ralph Alessi, ECM