5 sur 5, 5sang14

Pionniers du trap québécois, les membres de 5sang14 forment davantage un supergroupe qu’un collectif : à eux cinq, LOST, MB, Gaza, White-B et Random sont depuis longtemps déjà des multimillionnaires de l’écoute sur YouTube et Spotify, forts d’une panoplie de mixtapes lancés en solo ou en collaboration accompagnés de clips redoutables. Un véritable phénomène qui s’apprête enfin à émerger, ce solide mini-album de cinq titres servant de première salve tirée depuis les quartiers du nord de Montréal d’où sont originaires les musiciens. Cinq fascinantes chansons de trap mélodieux au ton grave (Loin, la lugubre Projet illégal), aux rythmes parfois plus saccadés et entraînants, comme sur la brillante Otages, ses sonorités de darbouka et ses cordes synthétiques lui donnant une couleur moyen-orientale — bravo aux beatmakers locaux Fifo, Milly, M-Press et BirdzOnTheTrack, qui couchent des rythmiques raffinées mettant en valeur la prosodie des rappeurs. Trop court, mais assez long pour nous faire patienter jusqu’à la sortie d’un premier album complet d’ici la fin de l’année.



Écoutez PLG

5 sur 5 ★★★ 1/2 Hip-hop 5sang14, indépendant