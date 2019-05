«Musica notturna»: intéressantes activités nocturnes

Le dernier concert d’Arion avant la saison de transition partagée entre Claire Guimond et Mathieu Lussier affiche à nouveau le violoniste et chef Enrico Onofri, ancien leader, entre 1987 et 2010, d’Il Giardino Armonico.

On retrouve un peu de l’esprit frondeur d’Il Giardino dans La Notte de Vivaldi, mais décliné de manière très intelligente. À un instrumentiste par partie, il donne au concerto une vraie énergie, mais sans cet effet de pilonnage un peu lassant amené par le nombre des musiciens. On peut espérer pour les concerts subséquents voir s’affiner l’accord entre le violon solo et la flûte, qui nous valait quelques frottements dans Il Sonno et l’allegro final. Le même problème entre la contrebasse et les violoncelles dans Biber perturbait la jolie sérénade des violons et altos, joués à la manière de guitares baroques. Lors des concerts complets, de vendredi à dimanche (le concert de jeudi est sans pause et légèrement écourté), la Sérénade de Biber sera présentée en entier et une Sinfonia de Vivaldi sera ajoutée.

Un mode de vie différent

L’interaction d’Enrico Onofri avec ses collègues Laura Andriani, partenaire premier violon, et Chloé Myers, cosoliste dans Barsanti et un mouvement de Boccherini, apparaît très détendue. En tant que violoniste soliste, Onofri était plus à l’aise, jeudi, que lors de sa présence en 2015. Il est vrai qu’après des présences en 2013, 2015 et 2017, l’Italien et les Québécois se connaissent bien. Les deux dernières oeuvres au programme en profitent pleinement. Tant la Musique nocturne des rues de Madrid de Boccherini que la facétieuse Serenata notturna de Mozart ont été interprétées avec beaucoup d’esprit et des nuances très contrôlées (effet d’éloignement final de Boccherini, déchaînement de timbales dans Mozart avec un excellent timbalier).

Tout va encore se parfaire et se roder pour des concerts qui seront assurément de très bonne tenue et fort intéressants samedi et dimanche. D’ailleurs, dans son préambule, le chef et soliste nous en a appris sur les us et coutumes du sommeil avant la révolution industrielle. Les gens, semble-t-il, se couchaient tôt pour se faire réveiller par des cloches à 2 h du matin. C’était alors un premier réveil, source de prières et d’activités avant de se recoucher jusqu’au lever du soleil. Ce cycle de sommeil et son interruption expliqueraient le vacarme nocturne des rues de Madrid décrit par Boccherini dans son oeuvre.