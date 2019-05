Begin Again, Norah Jones

Est-ce un album ? Norah Jones en parle comme d’une compilation de singles enregistrés au petit bonheur. Sans plan directeur. Sans autre liant qu’elle, sa voix, sa pleine liberté. Seule règle : sessions brèves. Une expérience de spontanéité, mais avec l’expertise rythmique des as Chris Thomas et Brian Blade. Ce que ça donne ? Toutes les Norah Jones que vous voulez, en une petite demi-heure d’éternité. Ça commence par un état des lieux, My Heart Is Full, manifeste spirituel sur lit d’électro. Ça remue jazzy cool dans Begin Again. It Was You plonge dans un bain de cuivres et d’orgue purificateurs d’âmes. Pour la bien nommée A Song with No Name, Jeff Tweedy et Norah se la gratouillent folk indie le long des échines. Uh Oh cède à la tentation de l’auto tune, saillie d’étrangeté. Wintertime est du pur Norah languissant et caressant, prélude à l’ambitieuse Just a Little Bit, terrain de jeu pour vocalises et contretemps déroutants. Es-ce un album ? Une aventure, ça, c’est sûr.



Norah Jones - A Song With No Name