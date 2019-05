Gece, Altin Gün

L’orchestre néerlandais Altin Gün (« Âge d’or » en turc) ne sonne comme personne d’autre — en tout cas personne d’autre en 2019, puisque ses fondateurs professent allègrement leur fascination pour la scène folk/rock psychédélique turque des années 1960 et 1970, à nouveau émulée sur ce deuxième album. Et c’est du bonbon pour les oreilles et les mollets : leur rock dégoulinant plonge aisément dans le funk psychédélique, voire le disco sur le premier extrait, Süpürgesi Yoncadan, où s’illustre le chanteur, claviériste et oudiste (sa version turque est un saz) Erdinç Ecevit. On préférera encore les pépites interprétées par la Stambouliote d’origine Merve Dasdemir, resplendissante sur la mélancolique Leyla, endiablée sur le funk frénétique Soför Bey, spirituelle sur la ballade Derdimi Dökersem qui souligne la dimension folk de leur répertoire. Après les avoir découverts l’été dernier, au Festival international de jazz de Montréal et au Festival d’été de Québec, ce sera un plaisir de les revoir avec de nouvelles chansons le 16 juillet au théâtre Fairmount.



Écoutez Süpürgesi Yoncadan

Gece ★★★★ Rock psychédélique Altin Gün, ATO Records