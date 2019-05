Du concentré de FouKi en dix-huit chansons

Deux ans et demi. C’est le temps séparant la sortie du premier mixtape Plateau Hess de ce nouvel album ZayZay. Le temps que FouKi a mis pour passer de l’anonymat à se produire sur les plus grosses scènes du Québec. Son premier « vrai » disque, Zay, a été lancé le printemps dernier ; quelques semaines plus tard, il avait des dizaines de milliers de fans à ses pieds à la place des Festivals, chantant avec lui l’air du succès de l’été (et de l’été précédent), Gayé. « De l’adrénaline à l’état pur, c’était fou. Je suis monté sur scène, je ne savais même pas quoi faire… Ça a été comme une consécration. J’avais ma place dans le “Rapkeb Allstarz” ». Deux ans et demi ? Une ascension qui s’est faite en un claquement de doigts.

ZayZay est officiellement le deuxième album de FouKi, mais la carte de pointage indiquerait plutôt quelque chose comme le troisième ou quatrième album, certains EP étant plus longs que d’autres. « Quant à moi, c’est comme mon premier », insiste le jeune MC. Dans le sens du plus abouti, précise-t-il. Le mieux travaillé, « le disque où je ne me dis pas : “Oh, j’aurais dû mettre une chanson dans tel style”, ou : “Ah merde, cette chanson-là, je suis moins down avec…” »

Le rappeur, on l’aura compris, est d’abord une bête de studio. Son style vocal, une prosodie languissante et naturellement mélodieuse — style singjay pour reprendre l’expression propre au dancehall jamaïcain qu’il affectionne tant —, il l’a développé entre quatre murs isolés du son, avec la complicité de son compositeur-réalisateur attitré QuietMike. « Beaucoup d’idées de chansons nous viennent dans l’auto, en tournée, raconte FouKi. [Mike] commence un beat, j’accroche en commençant une rime. En [tournée en] Europe aussi, on a trouvé beaucoup d’idées. Parfois, c’est juste moi dans le sous-sol qui commence une chanson et Mike la finit. »

Surtout, il collige ses idées dans son cahier « avec des listes de sujets. Quand j’ai déjà rappé un sujet, je le coche de la liste. Quand me vient un nouveau sujet en tête, je replonge dans le cahier : “Ah, me semble que j’ai des rimes qui iraient bien avec ça…” » Y’a du pur délire bien « gayé » sur ZayZay, à commencer par S.P.A.L.A., sur le thème de la cuisine italienne — FouKi a gagné sa vie dans une pizzeria avant de vivre de sa musique —, duo avec l’ami Vendou dégoulinant de clins d’oeil : « Les grosses tomates viennent toutes du jardin / Les fines herbes se fument tous les matins / Qu’est-ce que tu fais mets plus de romarin… » À l’opposé, Papillon, une des chansons dont il est le plus fier : « J’ai écrit sur mon adolescence déjà, mais cette chanson représente bien mon parcours à l’école. Je pense que pas mal de monde va se reconnaître là-dedans… »

FouKi assure être « à 100 % down » avec toutes les chansons de ZayZay, un disque plus varié sur le plan des thèmes abordés, où « tout se ressemble un peu sans être pareil. Y’a vraiment une vibe intéressante à catcher. Toutes les chansons forment un chilling constant. Chilling d’hiver, chilling d’été. »

Du concentré de FouKi en dix-huit chansons. À l’échelle de Drake, « ça aurait pu être un album double » auquel collaborent Koriass, le jeune collègue Vendou, les illustres collègues Obia le Chef, Jam et KNLO, Eman, Robert Nelson et Maybe Watson d’Alaclair Ensemble — c’est, pour reprendre le mot de Nelson, « la troupe de théâtre 7ièmeCiel », référence à la maison de disques. Le Belge Isha et le Français Lord Esperanza aussi, sur l’excellente Faut c’qui faut, un retour d’ascenseur après la collaboration que FouKi a faite sur la chanson Audigier (SkulaBanks) de la jeune sensation Esperanza. Côté rythmiques, en plus de QuietMike, le vétéran RuffSound et les nouveaux talents Pops, Vince James, Kable Beatz, Kevin Figs, Xixool et Tsonky.

Car FouKi, en plus d’être une bête de studio, est aussi un fameux rassembleur. FouKi est le premier représentant de sa petite scène du « Plateau Hess », entraînant derrière lui le reste de la Fourmilière, ainsi que s’appelle le collectif. Vendou invité sur ZayZay. Le groupe LaF, lauréat des Francouvertes en 2018 qui a récemment rejoint l’étiquette 7ième Ciel et annoncé un premier album pour l’automne. L’Amalgame qui vient de lancer le sien, on en oublie sans doute. Tout ce monde promet de faire du bruit cet été, confirmant l’ascendant du hip-hop au Québec, « la musique la plus écoutée, plus que n’importe quelle autre », insiste FouKi, dont le carnet de tournée est déjà comblé jusqu’au printemps 2020. « Je fais Osheaga aussi cette année, c’est pas mal cool. »

Pas mal chill, même.