Au calendrier: retour de la Virée classique de l’OSM à la mi-août

La tenue de la Virée classique de l’OSM la fin de semaine de la fête du Travail n’aura été qu’une parenthèse en 2018. La Virée est de retour à la mi-août dans la foulée des deux concerts de Kent Nagano à Lanaudière les 2 et 3 août, l’un avec le Concerto pour violon de Brahms et la 5e Symphonie de Dvorák, l’autre avec la Troisième de Mahler. C’est le Requiem de Verdi sur l’esplanade du Stade olympique qui lancera la Virée le 7 août. Les violonistes Vadim Repin et Baiba Skride, ainsi que le pianiste Herbert Schuch ont été choisis pour être les vedettes internationales qui nourriront quelques-uns des 31 concerts des 9, 10 et 11 août à la Place des Arts. Pour leurs prestations avec orchestre, Repin a choisi le 1er Concerto de Bruch, Skride le 3e de Mozart et Schuch le 3e de Beethoven. L’OSM se produira aussi dans les parcs les 23, 24 et 25 juillet et ouvrira le Festival de Lanaudière le 5 juillet sous la direction d’Alain Altinoglu, qui a donc, fort heureusement, lui aussi, la chance d’accéder au 2e tour dans le processus de sélection du futur directeur musical de l’OSM. Un autre concert à Lanaudière aura lieu le 27 juillet, mais l’OSM a eu le tact de laisser au festival la primauté, mardi prochain, de dévoiler le nom du chef et le contenu du programme. Le Devoir ne peut que vous allécher en vous prédisant des étincelles pour un retour attendu.