Salebarbes met le feu aux poudres

Salebarbes, c’est un groupe ad hoc, pour faire la rime avec Haddock et souligner la connotation marine : de sacrés moussaillons. Qui ont pour noms : George Belliveau, Jean-François Breau, Jonathan Painchaud, Éloi Painchaud, Kevin McIntyre. Madelinots et Acadiens qui ont décidé, comme ça, boum, de s’unir et de fendre les flots. Alliance détonante, équipage explosif, fêtards pétaradants à guitares, violon, planche à laver.

C’est exprès, ces images qui sentent le soufre de la poudre à canon. La salebarbe, sans s, désignait en effet sur les vaisseaux du Roy de France la chambre où l’on entassait la poudre, les munitions, les boulets. Salebarbes, avec le s à barbe, mais toujours sans s à sale, ajoute du poil à la définition, histoire de justifier l’attaque à cinq barbes.

Salebarbes ? Combustion spontanée en coulisses d’une émission de télé, voilà l’affaire. « Ça s’intitulait Prise de son, et ça mettait en relief la relève francophone pancanadienne, précise Éloi, en conférence téléphonique avec frérot Jonathan. Jean-François animait, j’étais le directeur musical, et Kevin coréalisait, en plus d’être le directeur photo. On passait nos journées à faire de la musique avec les jeunes artistes, et quand on fermait les Kodak, on avait un kit de son rien qu’à nous autres pour jouer. Pour le plaisir de jouer. Le répertoire cajun a remonté naturellement à la surface : c’était notre dénominateur commun. On le savait pas encore, mais Salebarbes était né. »

Le répertoire ravivé

Deux ans plus tard, continue Éloi, « on est passés sans transition de la sphère intime à la scène ». Du fond de cale à la proue, d’un coup ? N’étirons pas indûment l’analogie maritime, Salebarbes n’est pas la réincarnation de Soldat Louis. Ni ho ho ho, ni bouteille de rhum. Rien que du fun. « Tout le monde avait sa playlist cajun, tout le monde connaissait son Clifton Chenier par coeur, on a juste décidé de se lancer. Jo a embarqué, George aussi. George Belliveau, c’est le prince du country acadien. »

Et c’est ainsi qu’à la salle mythique des Îles-de-la-Madeleine, Les Pas Perdus, la bande à Salebarbes a mis… le feu aux poudres (fallait que je la case, 'scusez-la). « On a dû pratiquer une grosse demi-heure en tout et partout, et on a joué tout ce qu’on savait, rigole Jonathan. C’est du cajun avec une attitude punk rock. On n’est pas des puristes, mais on a du violon et de la planche à laver. C’est du cajun authentique, mais intense ! »

Il faut entendre l’intro méchamment malpropre de Chat par la cheu, la rythmique à foutre la syncope de Bosco Stomp, le riff rouleau compresseur de J’t’aime pas mieux, le match à finir harmonica-violon dans Tes parents veulent plus me voir : ça y va franco !

À la rescousse de la francophonie

Franco comme dans francophone. « Quand on est sur le stage, on pense à rien d’autre qu’à faire lever le party, insiste Jonathan, mais c’est aussi une manière de se sentir exister ensemble… » Éloi continue : « On pagaye chacun de notre bord sur nos p’tits canots d’espoir pour faire vivre qui on est de manière plus personnelle, mais ce qui se passe avec Salebarbes, ce qui se communique, c’est le désir de chanter fort d’une même voix… en français. C’est un cri du ventre, qui réagit à ce que le français en Acadie est en train de devenir, à plus forte raison ce que le français au Québec est en train de devenir aussi. On passe pas par les mêmes chemins, mais les anglicismes rattrapent tout le monde, on a besoin d’affirmer ce qu’on est, sans prétention, mais non sans fierté. »

Des chansons originales vont se greffer, ce message-là trouvera des mots. Pour les festivals, déjà, la proposition est irrésistible. Si le besoin de manifester la résilience d’une langue passe d’abord par un répertoire puissamment ravivé, le party deviendra vite mission. Les frères Painchaud et leurs alliés barbus se promettent de passer par-dessus bord le premier ministre progressiste-conservateur du Nouveau-Brunswick, ce Blaine Higgs « pour qui le français est un poids ». Le bouillant Jonathan est prêt pour l’abordage : « Salebarbes, ça veut dire qu’on n’est pas morts ! »