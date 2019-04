Hommage à Beethoven chez Pro Musica

Photo: Simon Van Boxtel

Quatre concerts de Pro Musica rendront un hommage à Beethoven à l’occasion du 250e anniversaire de sa naissance. La série « Beethoven 1, 2, 3, 4 » à la salle Pierre-Mercure déclinera l’oeuvre du compositeur du solo au quatuor. Bertrand Chamayou a été choisi pour la soirée de sonates pour piano, Isabelle Faust et Alexander Melnikov joueront les Sonates pour violon et piano no 1 et 5, alors que le trio sera formé de Kerson Leong, Stéphane Tétreault et Serhiy Salov. Ces musiciens joueront le Trio « des esprits » le 9 avril 2020. Le quatuor élu sera le Quatuor Borodine. Il inaugurera cette série le 1er novembre 2019 avec un programme comportant le Quatuor op 18 N° 1 avant de se tourner vers Chostakovitch. Cette série vient compléter la série des récitals organisée avec l’OSM et dévoilée par l’orchestre. Les deux organismes y accueilleront la saison prochaine les pianistes Denis Matsuev, Daniil Trifonov et Rudolf Buchbinder, ainsi que le baryton canadien Gerald Finley accompagné par Jean-Yves Thibaudet. Renseignements : promusica.qc.ca.