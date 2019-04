Un été italien à Orford

Le Festival Orford Musique 2019 se tiendra du 5 juillet au 17 août et s’ouvrira par un récital de Marc-André Hamelin, qui interprétera notamment la Fantaisie op. 17 de Schumann. Le pianiste sera associé le lendemain au violoncelliste Stéphane Tétreault pour un programme Brahms, Chostakovitch, Gilbert. Ce duo précède le retour d’un autre grand tandem: Andrew Wan et Charles Richard-Hamelin pour le second volet de leur intégrale des Sonates pour violon et piano de Beethoven (21 juillet). De nombreuses programmations font souffler un vent d’originalité, à l’image de la reprise, en clôture, du spectacle de Nicolas Ellis et l’Orchestre de l’Agora autour de Lorenzo Da Ponte, d’une porte ouverte à de jeunes solistes (11 août) ou de la présence du Collectif9, qui arrange des classiques du XXe siècle. En plus du festival demeurent les concerts gratuits, les événements gastronomiques, les expositions d’arts visuels et le prix Orford Musique. Renseignements : www.orford.mu.