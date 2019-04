Cuz I Love You, Lizzo

Cuz I Love You ★★★ R&B / Rap / Pop Lizzo, Atlantic

Il est tout court, ce troisième album de la rappeuse (et désormais chanteuse) Lizzo, 11 petites chansons en moins de 35 minutes, mais il semble durer des heures. On émerge d’une première écoute déjà épuisé par l’artiste, qui rape élégamment, mais crie davantage qu’elle ne chante. Elle possède pourtant une vraie voix soul, qui a peu de coffre, mais qui est bien ancrée dans le gospel. C’est seulement que le parti pris dance-pop vitaminé d’inspiration rétro années 1980 (du hip-hop de l’époque du Batdance de Prince) agace vite. Ça va dans tous les sens sur Cuz I Love You, un album qu’on imagine bouclé en quatrième vitesse pour miser sur le succès de l’extrait Juice, authentique bombe pop-funk-rock qui pourrait bien devenir le succès estival. La musicienne de Houston possède une personnalité forte et attachante, les amateurs de grosse pop générique trouveront leur compte sur ce nouvel album, mais nous aurions aimé un meilleur équilibre de celui qu’amènent les seuls moments calmes du disque, Jerome et Lingerie.