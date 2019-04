Au calendrier: Festival Bach 2019

Le claveciniste Jean Rondeau interprétera les Variations Goldberg et le violoncelliste Christian-Pierre La Marca les Suites pour violoncelle lors du Festival Bach qui se tiendra du 22 novembre au 7 décembre 2019. La direction du festival confie ainsi deux monuments à deux des jeunes vedettes les plus remarquées de leur instrument. Ces concerts se tiendront à la salle Bourgie les 26 novembre et 2 décembre. L’Akademie für alte Musik Berlin, aussi connue sous le diminutif d’Akamus, ouvrira le festival les 22 et 23 novembre avec, respectivement, les Concertos brandebourgeois et les Suites pour orchestre à l’église Saint-Léon. C’est Andrea Marcon qui dirigera la Messe en si mineur à la tête d’Arion et des chanteurs du Studio de musique ancienne, Kent Nagano ayant choisi, pour son ultime contribution, les Cantates I à III de l’Oratorio de Noël. Autre invité vedette, Reinhard Goebel, le chef baroque qui a fortement marqué l’interprétation de Bach lors des quatre dernières décennies, sera à la tête de l’Orchestre du Festival Bach les 5 et 6 décembre. Le flûtiste Maurice Steger, le pianiste Aaron Pilsan et les duos Tal-Groethuysen et Berben-Pramsohler sont les autres hôtes d’un festival auquel contribueront des artistes d’ici tels Luc Beauséjour, Pallade Musica ou Les Idées heureuses. Quant au concert de clôture, il sera assuré par l’orchestre new-yorkais The Kights, qui associera Bach et Stravinski.

