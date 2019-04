Social Cues, Cage the Elephant

Dans son cinquième album, Social Cues, le groupe britannique Cage the Elephant peint un paysage sonore sombre de désespoir. Les textes sont marqués d’une douleur palpable, parfois quelque peu adoucie par un ton indifférent, mais qui reste cynique, résigné. On entend la même chose à travers le rock mi-glam mi-alternatif caractérisant le style du groupe, qui ne s’empêche jamais d’expérimenter au maximum sans perdre sa couleur propre. Cette fois-ci, ce rock prend des tournures tristes, mais toujours soignées et calculées. Social Cues navigue donc dans ce monde glauque en treize chansons, et il est vite évident que l’album ne peut se passer d’aucune d’entre elles sans paraître incomplet. Parmi les plus marquantes, on retrouve l’éponyme Social Cues, un clin d’oeil au succès à double tranchant du groupe, ou encore Skin and Bones, The War Is Over, ou bien Goodbye, le dernier morceau de l’album, un éloge sincère et émouvant dans sa simplicité.



Social Cues ★★★★ Alt rock Cage the Elephant, RCA Records