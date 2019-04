Blood, Kelsey Lu

L’auteure, compositrice et interprète afro-américaine Kelsey Lu possède une voix bluffante. Par exemple, on dirait presque Florence Welsh (avec qui elle a déjà collaboré) sur la pop-soul Due West — une production de Skrillex, méconnaissable ! — et un peu encoresur Why Knock for You, une des deux superbes chansons coproduites par son ami Jamie XX. Dans le refrain de la vaporeuse Rebel en ouverture, ponctuée par les notes pincées du violoncelle auquel elle a été formée, on a en écho la voix de Kate Bush. Hormis la coulante Poor Fake et son rythme disco, le soul occupe peu de place sur ce disque languissant qui passe de la dream pop au folk (Pushing Against the Wind) et à la pop d’auteur électronisée avec une aisance déconcertante. Album d’amour et d’évasion, Blood, le second en carrière pour Kelsey Lu, est le genre de disque auquel on ressent le besoin de revenir, confortable et curieux à la fois, au coeur duquel se révèle une brillante et décalée version du vieux classique I’m Not in Love de 10cc, sept minutes de pop avant-gardiste servant de clé de voûte au disque.



Blood ★★★★ Pop Kelsey Lu, Columbia