Un 40e à l’image du FIJM

La 40e édition du Festival international de jazz de Montréal (FIJM) sera à l’image des précédentes : une programmation en salle éclectique, avec moult gros noms à Montréal entre le 27 juin et le 6 juillet. On note cette année encore un fort contingent de chanteuses, notamment Norah Jones, Melody Gardot, Madeleine Peyroux, Patricia Barber, Youn Sun Nah, Cyrille Aimée, Omara Portuondo et Bebel Gilberto. On célébrera les 50 ans de l’incontournable étiquette allemande ECM, avec Vijay Iyer, Tord Gustavsen, Roberto Fonseca ou Larry Grenadier. Il y aura de gros souffleurs : les trompettistes Christian Scott et Ambrose Akinmusire (avec Brad Mehldau), les saxophonistes Joshua Redman, Ravi Coltrane, Yannick Rieu, Donny McCaslin et Christine Jensen. On trouvera aussi la fine fleur du jazz local (Kuba Séguin, Blais, Effendi), plusieurs propositions pop (Blue Rodeo, alt-J, Lou Doillon, Courtney Bernett, Lee Fields) et quelque 150 concerts payants au total.