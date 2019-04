La créatrice du «War Requiem» n’est plus

La soprano irlandaise Heather Harper est décédée lundi à l’âge de 88 ans. Très associée à l’oeuvre de Benjamin Britten — débuts à Covent Garden dans le Songe d’une nuit d’été, présence légendaire dans The Turn of the Screw en 1972 et en Ellen Orford dans Peter Grimes —, elle fut appelée à dix jours d’avis, en 1962, à créer le War Requiem en lieu et place de la Russe Galina Vishnievskaya, qui s’était vu refuser son visa par les autorités soviétiques. Heather Harper attendra 29 ans avant qu’un éditeur (Chandos) et un chef, Richard Hickox, lui proposent et permettent, à 61 ans, d’immortaliser ce solo dans un enregistrement devenu une référence.