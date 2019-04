Les flâneurs

Les montagnes russes du couple

Scènes de la vie conjugale, sur les planches au Quat’Sous sous l’adaptation et la mise en scène de James Hyndman, qui incarne la partie masculine du tandem, paraît moins rugissant que la série télé d’Ingmar Bergman et le film iconique à sa clé. Pour autant que ce duo duel opposant ici Hyndman et Evelyne de la Chenelière puisse vraiment s’assourdir sous ces répliques qui claquent. Fort bien adaptés au Québec d’aujourd’hui, portés par deux grands interprètes dont on sent les zones de fragilité, ces va-et-vient amoureux sous terribles vérités assénées, , montrent la modernité de Bergman dans ces Scènes écrites au début des années 1970.