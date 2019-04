The Secret Between the Shadow and the Soul, Branford Marsalis Quartet

Branford Marsalis touche à tout avec tous les talents : sax ténor, alto ou soprano ; jazz, classique ou pop ; direction artistique chez Sony et direction musicale au Tonight Show. Ajoutons le CV de son frère Wynton pour dire qu’il y a chez les Marsalis quelque chose de passablement rare. Mais à travers cette activité éclatée, c’est le quartet de Branford Marsalis (Calderazzo, Revis et Faulkner) qui fait la trame de fond de son engagement musical. Cet album témoigne des forces vives qui animent ce groupe soudé : tous les climats sont là, toutes les nuances, et tout part de la mélodie. La collaboration récente du quartet avec le chanteur Kurt Elling l’a incité à aborder le travail studio d’une manière plus structurée : répétitions, spectacles et enregistrement, plutôt que de simplement improviser en studio. Effet collatéral : on souligne le travail de concision de chaque morceau. C’est direct, succinct, précis, et fort efficace.



Écoutez The Windup

The Secret Between the Shadow and the Soul ★★★★ Jazz Branford Marsalis Quartet, Okeh/Sony