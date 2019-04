Free Spirit, Khalid

Nostalgique, rêveur, accrocheur. De prime abord, Free Spirit, le deuxième LP du jeune chanteur américain Khalid, a de tout pour impressionner. Constitué d’une collection de chansons assez imposante (seize morceaux, sans compter l’intro), l’album nous offre du Khalid qu’on connaît bien : sa voix aux tons graves et aux falsettos qui font craquer, superposée à des mélodies d’urban soul aux influences pop et hip-hop multiples. Ce second opus se démarque clairement du début du chanteur American Teen de 2017, avec des paroles plus matures (ou, du moins, plus qu’elles ne l’étaient), ainsi qu’une audace plus marquée sur le plan de la composition. On aime notamment Don’t Pretend, qui met en vedette le jeune rappeur torontois Safe, ou l’irrésistible Outta my Head, avec John Mayer à la guitare. Cependant — et on s’en désole —, Free Spirit ne va pas plus loin que ça. Il s’agit d’une oeuvre qui s’écoute bien, qui s’apprécie encore mieux, mais qui s’oublie aussi un peu trop facilement, en fin de compte.



Écoutez Outta My Head

Free Spirit ★★★ 1/2 R&B Khalid, RCA Records