Une tournée majeure pour l’Orchestre du CNA

L’Orchestre du Centre national des arts a annoncé mercredi les détails d’une grande tournée européenne pour son 50e anniversaire. Elle aura lieu du 12 au 26 mai 2019 en Angleterre, en France, aux Pays-Bas, au Danemark et en Suède avec notamment quatre solistes canadiens (James Ehnes, Jan Lisiecki, David DQ Lee, Erin Wall) et la musique de compositeurs canadiens (Ana Sokolovic, Claude Vivier et ceux du projet Réflexion sur la vie) en plus d’oeuvres de Brahms, Dvorak, Ravel et Mendelssohn. Deux concerts auront notamment lieu les 17 et 18 mai à la Seine musicale à Paris.