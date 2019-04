Les flâneurs

Poésie référendaire

En salle, le merveilleux long métrage d’animation de Félix Dufour-Laperrière, Ville Neuve, est une œuvre de poésie et de pudeur exquise. En noir et blanc, avec 80 000 esquisses de grâce, il ancre une difficile réconciliation amoureuse dans la Gaspésie et le Montréal du référendum de 1995. Entre chants des mouettes et revendications nationalistes, entre profil de perdant et espoirs sous métaphores inspirées du chef-d’œuvre d’Andreï Tarkovski, Andreï Roublev, le cinéaste marie les contradictions de sa société aux échecs personnels en quête de rédemption dans ce film sensible et inspirant.